Beneficenza e show: torna "Beauty Queen Triveneto" ad Abano, chi sarà la più bella?

Chi si aggiudicherà il titolo di più bella del Triveneto? Per saperlo basterà partecipare al Beauty Queen, il concorso dedicato alla bellezza, al talento nel make up, all'arte degli outfit. 💅

Dopo il grande successo dell'anno scorso a presentare la serata di domenica 23 gennaio al Teatró di Abano saranno LaCry e Sally Luigina Chemist. Non solo, per aggiungere un po' di pepe non mancherà Sabrina Bambi e molti altri ospiti sul palco del Teatrò di Abano.

Memori dell'umidità che pervade questa pianura padana, le nostre Cryselly (un po' le Brangelina di strada Battaglia) scelgono il tema acqua per la creatività della sfilata. 💦

Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione PLUS, persone LGBT sieropositive onlus.

Dettagli

⏰ dalle 20 alle 23

💰 10 euro con buffet di benvenuto

📍 Teatró, via Donati 1, Abano Terme, Padova

🔥 info, prenotazioni e tap 3271923521

Regia audio e luci: Filippo Scalzotto

In collaborazione con: Giosuè Vettorato & Pachi Bas

Info web

https://www.facebook.com/events/2328325983938622/