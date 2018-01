Il Concorso Nazionale di esecuzione musicale "Città di Piove di Sacco" raggiunge l'undicesima edizione, affermandosi come uno tra i concorsi a categorie più importanti e frequentati nel panorama nazionale.

La manifestazione si svolge a Piove di Sacco dal 23 al 29 aprile all’auditorium Govanni Paolo II.

Il concerto di premiazione si terrà domenica 29 aprile alle ore 10.45.

ORGANIZZAZIONE E PREMI

Il concorso è suddiviso in tre sezioni (pianoforte solista, musica da camera, strumenti misti) e quindici categorie per fasce d'età.

Tra i riconoscimenti, oltre alle borse di studio per ogni categoria, saranno assegnati numerosi premi speciali (Premio Paolo Muggia per il miglior chitarrista, Premio Westby per il miglior pianista, masterclass offerte dal Campus Internazionale delle Arti) e concerti premio (offerti da alcune tra le migliori istituzioni musicali internazionali tra cui la Trinity School di Londra, la rassegna Giovani in arte in Svizzera, il centro culturale Palazzo Cavagnis a Venezia​, la rassegna Gioie Musicali di Asolo​, la rassegna Note Future di Camponogara).

GIURIA

I partecipanti verranno valutati da una giuria di prestigio composta dai seguenti maestri:

Sezione Pianistica: presidente M° Giampaolo Nuti, Luca Ciammarughi, Alberto Nosè, Mattia Ometto, Riccardo Zadra

Sezione Cameristica: presidente M° Federico Guglielmo (violino), Claudio Montafia (flauto), Florindo Baldissera (chitarra), Elisabetta Maschio (direzione d'orchestra, pianoforte)

Sezione Strumenti Solisti (tutti tranne pianoforte): presidente M° Claudio Montafia, Federico Guglielmo, Florindo Baldissera, Elisabetta Maschio

Direzione artistica: M° Renata Benvegnù.

DETTAGLI

Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti che hanno caratterizzato finora il Concorso Nazionale di esecuzione musicale “Città di Piove di Sacco”.

La manifestazione è ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama nazionale grazie a un mix di ingredienti che vanno dall’assoluta trasparenza al prestigio della giuria, alle capacità organizzative della direzione artistica, ai premi e all’attività di volontariato svolta da un gruppo di appassionati che gravita intorno all’Orchestra Giovanile della Saccisica che, con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune e del Conservatorio di Padova, oltre che con il sostegno economico della Banca Patavina di Piove di Sacco, organizza il concorso.

Saranno inoltre presenti Jim e Sharon Westby, dirigenti della Music Academy of the West di Santa Barbara in California che da sette anni premiano uno dei vincitori con una borsa di studio di mille dollari.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.concorsopiovedisacco.com entro il 3 aprile.

INFORMAZIONI

A.P.S. Orchestra Giovanile della Saccisica

338.9420084

concorsopiovedisacco@gmail.com

www.concorsopiovedisacco.com

Facebook: https://it-it.facebook.com/ConcorsoMusicalediPiovediSacco/