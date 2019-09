Conferenza gratuita "Adolescenti, genitori e sessualità" a Piove di Sacco

In occasione della sesta edizione della Settimana del Benessere sessuale (28 settembre 2019-5 ottobre 2019), iniziativa promossa dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Federazione Nazionale Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, la dottoressa Laura Pravisano, consulente sessuale, terrà a Piove di Sacco una conferenza gratuita aperta alla cittadinanza su “Adolescenti, genitori e sessualità” sabato 5 ottobre dalle ore 15 alle ore 16 presso l'Auditorium dell'Istituto “E. De Nicola” in Via Parini 10 (Piove di Sacco).

Per prenotare invece una consulenza gratuita individuale o di coppia a Padova con la dott.ssa Pravisano contattare entro il mese di settembre 2019 nella fascia oraria 18-20 il numero 3398934366.

La Settimana del Benessere sessuale mira ad aumentare l'attenzione verso l'educazione affettiva e sessuale diffondendo una conoscenza adeguata delle tematiche legate alla sessualità con il supporto delle ricerche in sessuologia scientifica per aiutare la persona a trovare il proprio equilibrio attraverso la conquista del benessere. La centralità della salute sessuale per l’individuo e la collettività è stata ribadita dalle più importanti organizzazioni internazionali, fra cui l’UNESCO, l'UNFPA e l'OMS.

Informazioni e contatti

Web: http://www.fissonline.it