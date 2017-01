"Cinghiali. Le possibili soluzioni", conferenza a Treponti di Teolo

Il Comitato Ambiente e Salute di Cervarese Santa Croce e il Comitato Protezione Colli presentano la conferenza "Cinghiali. Le possibili soluzioni", in programma giovedì 19 gennaio alle ore 20.30 a Palazzo Bazzi, a Treponti di Teolo.

Intervengono:

Elisabetta Borsato, del Comitato Ambiente e Salute di Cervarese e consigliera comunale, introdurrà i lavori, con accenni alle peculiarità e caratteristiche del Parco Colli, la storia del parco con la legge del 71 sulla chiusura delle cave, il ruolo delle associazioni ambientaliste, le manifestazioni dei cavatori, poi gli incendi, i cambiamenti all'interno del parco, la sua struttura amministrativa, i recenti sviluppi politici.

Lorenzo Guaia, del Comitato Protezione Colli, esponente del META - Movimento Etico Tutela Ambiente e Animali, sezione di Padova-Venezia, afferma: "Sottolineo che questa serata sarà la prima che ci interessa direttamente, coinvolgendo la gente e portando il nostro contributo effettivo. Quindi non solo critiche, ma anche proposte, al di là dei pretesti offerti dal problema dei cinghiali, che, lo dimostreremo, sono un puro esempio di anticultura politica".

Renato Semenzato, consulente dell'Ente Parco Colli Euganei per la questione cinghiali, ha lavorato in diversi parchi in tutta Italia. Ha acquisito notevole esperienza nel Parco Nazionale degli Abruzzi e in Friuli, dove il problema cinghiali è molto più grave che sui Colli.