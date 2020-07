“Riflessi e riflessioni”, conferenza sui disturbi alimentari a palazzo Moroni

“Riflessi e riflessioni” è la conferenza Ali di Vita in programma sabato 29 agosto alle ore 11 - Sala Anziani - Palazzo Moroni – Padova.

L'evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova, CittàSane Rete Italiana OMS, e del CSV Provinciale di Padova nell'ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

I riflessi provengono da una sorgente di luce. La luce è formata da tutti i colori. Quando colpisce una superficie come l'acqua o anche uno specchio, si scompone in arcobaleni multicolori.

Così è per l'anima, la sorgente del nostro carattere, delle nostre emozioni, delle nostre passioni. Dai riflessi dell'anima possono scaturire molteplici riflessioni sul nostro modo di essere, sulle nostre scelte - in una parola - sulla nostra vita (e quella degli altri)

E proprio da queste riflessioni vorremmo portare l'attenzione verso le tante persone che soffrono di Disturbi Alimentari, una malattia che purtroppo colpisce molti giovani portandoli ad isolarsi in un mondo a noi sconosciuto ma dal quale si può uscire.

Al termine della Conferenza ci sarà l'inaugurazione della Mostra Fotografica “I riflessi dell'Anima -Un viaggio tra parole ed emozioni “ un progetto fotografico realizzato da ImagoMentis, associazione no profit di fotografi interessata alla divulgazione di progetti fotografici sociali.

Lo scopo del progetto fotografico è ambizioso: riuscire a cogliere l’anima della vita nella sua apertura verso il mondo e verso tutte le sue creature. E offrirne l’immagine a quegli occhi che ancora non riescono a vederla.

www.alidivita.org

email : associazionealidivita@gmail.com

recapito telefonico : 334 8120796

facebook @AliDiVita

https://www.alidivita.org/2020/07/conferenza-riflessi-e-riflessioni-con-mostra-fotografica-i-riflessi-dell-anima-di-imagomentis-29-agosto-2020-palazzo-moroni-PD-.html

Gallery