“Il lavoro dell'astronomo”, conferenza al Planetario

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2018 le proposte del 2017, proponendosi con i suoi 250mila visitatori dal giorno della sua inaugurazione, come una delle realtà importanti della città di Padova.

Oltre alla consueta attività per la cittadinanza e le famiglie, riprendono anche per il nuovo anno le interessanti conferenze con proiezioni.

In questo primo ciclosaranno protagonisti i giovani ricercatori dell’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, che illustreranno le ultime scoperte su buchi neri, galassie, esopianeti, telescopi ed il lavoro degli astronomi di oggi.

L'evento

Giovedì 14 giugno, ore 21

IL LAVORO DELL’ASTRONOMO

Lo studio dell’Universo nell’epoca dell’informatica e dei grandi osservatori

A cura di Enrico Congiu, PhD student, dipartimento di fisica e astronomia dell’ Università di Padova.

Ingresso

Biglietto unico 5 euro

É consigliata la prenotazione

Informazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B - Padova

049.773677

www.planetariopadova.it

segreteria@planetariopadova.it