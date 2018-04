“I raggi gamma: finestra sull'universo”, conferenza al Planetario

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2018 le proposte del 2017, proponendosi con i suoi 250mila visitatori dal giorno della sua inaugurazione, come una delle realtà importanti della città di Padova.

SCOPRI TUTTE LE CONFERENZE IN PROGRAMMA

Oltre alla consueta attività per la cittadinanza e le famiglie, riprendono anche per il nuovo anno le interessanti conferenze con proiezioni.

In questo primo ciclosaranno protagonisti i giovani ricercatori dell’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, che illustreranno le ultime scoperte su buchi neri, galassie, esopianeti, telescopi ed il lavoro degli astronomi di oggi.

L'evento

Giovedì 31 maggio, ore 21

I RAGGI GAMMA, FINESTRA SULL’UNIVERSO

Dalle esplosioni stellari ai buchi neri super-massicci: il cielo alle alte energie... come non l’avete mai visto!

A cura di Elisa Prandini, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 14 giugno, ore 21

IL LAVORO DELL’ASTRONOMO

Lo studio dell’Universo nell’epoca dell’informatica e dei grandi osservatori

A cura di Enrico Congiu, PhD student, dipartimento di fisica e astronomia dell’ Università di Padova.

Ingresso

Biglietto unico 5 euro

É consigliata la prenotazione

Informazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B - Padova

049.773677

www.planetariopadova.it

segreteria@planetariopadova.it