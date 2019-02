Confesercenti ed il risparmio energetico, consulenza gratuita sulla bolletta a Padova

“Facciamo molte valutazioni energetiche all’anno – spiega Manuela Concas, responsabile degli Sportelli Energia di Innova della Confesercenti del Veneto Centrale. I nostri maggiori utenti sono imprenditori di pubblici esercizi, bar o ristoranti che ci richiedono analisi di risparmio sulle bollette di gas ed energia. Ultimamente è ripresa anche l’apertura di negozi di abbigliamento e quindi sono molto interessati a risparmiare sui costi vivi”.

Lo Sportello Energia di Padova è aperto da quattro anni, quello di Vicenza da due, e la responsabile Manuela Concas conferma che da quando Innova Energia ha ritagliato tariffe speciali anche per le utenze domestiche molti clienti privati si sono presentati agli sportelli oppure hanno mandato mail per chiedere preventivi sulle bollette.

Proprio in questi giorni ad attendere sia privati che imprenditori ci sono due appuntamenti da non perdere con l’Energy Day di Innova Energia: lunedì 25 febbraio dalle 14 alle 17 nella sede di Confesercenti di Vicenza (in via Zampieri 19) e mercoledì 27 febbraio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 nella sede di Confesercenti di Padova (in via Savelli 8). Portando una copia dell’ultima fattura di energia elettrica/gas si avrà la possibilità di una consulenza gratuita sulla bolletta con lettura di tutte le voci e valutazione della loro applicazione corretta.

Manuela Concas sarà a disposizione per offrire tariffe a prezzi bloccati e un’assistenza dedicata. Ad attendervi, oltre che esperienza e affidabilità, anche simpatici gadget. Informazioni alo 337/1290381.