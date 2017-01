Presentazione del libro "Il confine di Giulia” di Giuliano Gallini alla libreria Feltrinelli

Il 26 gennaio la libreria Feltrinelli di Padova ospita, alle ore 18, la presentazione del nuovo libro "Il confine di Giulia” dell'esordiente Giuliano Gallini, disponibile dal 19 gennaio.

Interverrà il prof. Nino Zampieri con letture di Barbara Giovannelli.

IL LIBRO

"Il confine di Giulia” è Il racconto di una storia sentimentale tra una poetessa e Silone. Tra fiction e realtà il racconto di un amore appassionato e una riflessione sui destini dell’Italia e dell’Europa.

Gennaio 1931. Giulia Bassani, giovane poetessa raffinata e tormentata, vive in un hotel di Zurigo, quasi da esiliata. É in cura da Gustav Jung, nella speranza che la psicologia del profondo possa aiutarla a capire e a superare la crisi che sta attraversando, il suo malessere interiore.

Anche Ignazio Silone, un rivoluzionario italiano, frequenta lo studio di Jung. La sua esistenza è a una svolta: è accusato da Togliatti di tradimento e doppio gioco, non crede più nel Partito comunista, vuole abbandonare il lavoro politico e diventare uno scrittore.

Giulia e Ignazio si conoscono in una mattina fredda al parco Platzspitz e per un anno, nel pieno dell’ascesa del nazismo e della crisi della democrazia in Europa, si amano. Si amano nonostante un’incolmabile distanza intellettuale e due sguardi antitetici sul mondo.

Con scrittura accurata e sensibile, Giuliano Gallini si muove tra finzione e verità storica per raccontare un momento cruciale della storia europea del Novecento e la storia e le contraddizioni di una delle figure più rappresentative della letteratura italiana di quel periodo.

Un romanzo che invita a considerare come una breve ma intensa storia d’amore dell’altro secolo possa parlare anche di noi e del nostro tempo.

L'AUTORE

Giuliano Gallini è nato a Ferrara e vive a Padova. È dirigente di una delle maggiori imprese italiane di servizi e si occupa di sviluppo e marketing.

Esordisce con un romanzo che riunisce realtà e finzione letteraria in una storia sentimentale tra la poetessa Giulia e Ignazio Silone.

L’Italia, i totalitarismi, gli anni Trenta, l’Europa e i suoi destini diventano la tela su cui lo scrittore ferrarese oramai adottato da Padova, dipinge con un tratto asciutto e coinvolgente il quadro narrativo.