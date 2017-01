"Dal conflitto alla comunione. Il cammino del dialogo luterano cattolico", a Padova

"Dal conflitto alla comunione. Il cammino del dialogo luterano cattolico" è il tema del convegno che si terrà al Teatro San Leopoldo, sabato 14 gennaio dalle 9.30 alle 12.30.

Il convegno vedrà la partecipazione e gli interventi di Angelo Maffeis (teologo cattolico); William Jourdan (teologo valdese); Bernd Prigge (pastore luterano); Riccardo Battocchio (teologo cattolico).

L’incontro, nel 500esimo anniversario della Riforma luterana (1517-2017), rappresenta un momento di confronto in preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che, come di consueto, si colloca nel periodo 18-25 gennaio e quest’anno ha come filo conduttore il motto biblico "L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione" ispirato al capitolo 5 della Seconda Lettera ai Corinzi.