XX Congresso dell’Associazione italiana di valutazione a Padova

Da giovedì 20 a sabato 22 aprile, nell'aula B3 del dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali si terrà il XX Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Valutazione, dal titolo "Promuovere e valutare il benessere delle comunità. Emergenza, resilienza, complessità".

Il tema del benessere individuale e collettivo è sempre più controverso e centrale nell’azione di governo, negli approcci valutativi e nella letteratura scientifica.

Le politiche sensibili al tema tengono conto non solo degli output, ma anche dei comportamenti, degli impatti positivi e delle trasformazioni ambientali, sociali e umane.

Sta cambiando il modo di guardare al benessere di comunità inteso come insieme di fattori sia oggettivi, come la salute, la formazione e la ricchezza, ma anche soggettivi, quali lo sviluppo personale, la fiducia e la felicità.

Obiettivo del congresso è approfondire il tema della valutazione del benessere sociale e esplorare i comportamenti e le pratiche emergenti e resilienti degli individui, dei gruppi sociali, delle organizzazioni e delle comunità in risposta alle pressioni dell’ambiente.

Il XX congresso AIV intende essere l’occasione per esaminare gli approcci, i metodi e i processi valutativi utili a orientare l’azione dei decisori politici in circostanze di crisi e migliorare i risultati conseguiti da politiche e servizi pubblici in sistemi di governance multilivello e in un contesto di rapido sviluppo tecnologico.

