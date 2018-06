Congresso Internazionale di chirurgia vascolare al centro Altinate San Gaetano

La quarta edizione del Congresso Internazionale di Chirurgia Vascolare “VIP, Vascular International Padova Congress” si terrà a Padova nei giorni giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 giugno presso il centro culturale Altinate San Gaetano.

Il congresso è organizzato dalla chirurgia vascolare dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova e ed è il quarto evento a caratura mondiale che fa parte di un progetto molto ambizioso e unico nel suo genere.

Il progetto VIP (Vascular International Padova Congresses) è nato nel 2012 con l’obiettivo di creare degli eventi congressuali su scala mondiale inerenti alla chirurgia vascolare e privilegiando in ogni edizione un’area geografica diversa. Il primo evento (giugno 2012) è stato sottotitolato Europe meets Latin America e fu dedicato in modo particolare ai chirurghi vascolari dell’America Latina, la seconda edizione (giugno 2014 Europe meets North America) è stata dedicata ai chirurghi vascolari del Nord America, la terza edizione ai chirurghi vascolari Asiatici (Europe meets Asia). L’edizione di quest’anno è finalizzata all’incontro dei chirurghi vascolari australiani ed africani (Europe meets Africa and Oceania).

Tra le finalità del progetto c’è in primis quella di coagulare in ogni edizione un gruppo di specialisti qualificati provenienti da ogni parte del mondo così da istituire un network scientifico di altissimo livello (quest’anno saranno presenti leader scientifici provenienti da 38 paesi del Mondo). In quest’ottica il progetto VIP vuole essere promotore di progetti di ricerca e di interscambi culturali tra le diverse aree del mondo coinvolte favorendo anche i contatti e le affiliazioni a società scientifiche nazionali ed internazionali.

Il progetto VIP è vuole agevolare la crescita professionale dei partecipanti incentivando gli aspetti comunicativi ed informatici e facendosi promotore di iniziative scientifiche e sperimentali.

In ogni evento sono previste inoltre delle sessioni dedicate ai giovani al fine di promuovere la partecipazione di studenti e specializzandi (soprattutto stranieri). Con gli stessi propositi il progetto VIP vuole promuovere ed incentivare la partecipazione dei giovani alla produzione di progetti di ricerca e alla partecipazione ad eventi scientifici internazionali.

