Congresso provinciale US Acli Padova: “Lo sport che vogliamo…uno sport cre-attivo!”

L'Unione Sportiva Acli di Padova organizza l'undicesimo congresso provinciale, che si svolgerà sabato 14 gennaio dalle ore 9 in sala Aldo Moro, in via Donatori di Sangue a Sant'Angelo di Piove di Sacco, e nel palazzetto dello sport adiacente.

L'appuntamento istituzionale a ricorrenza quadriennale in occasione del rinnovo delle cariche dirigenziali, sarà anche un momento di verifica del percorso intrapreso fino ad oggi e di impegno e progettualità per il quadriennio futuro.

LA CONFERENZA

Il congresso, presieduto da Piero Demetri consigliere di presidenza nazionale Us Acli, propone anche il convegno "Lo sport che vogliamo…uno sport cre-attivo" (dalle ore 11), con testimonianze di sport e di vita per la promozione di una pratica sportiva che va al di là dei luoghi comuni, e delle tradizionali modalità di svolgimento.

Lo sport infatti è "attivo", non solo perché ci mantiene in forma, ma anche perché rappresenta un impegno nella società civile, per trasmettere un messaggio di integrazione, prevenzione e lotta all'illegalità.

"Lo sport che vogliamo", è uno sport che abbia una funzione sociale, culturale, educativa, solidale e responsabile; uno sport "creativo" perché sempre diverso e attento a cogliere le novità e le occasioni che nascono dal quotidiano.

É questo il cuore della "mission" dell'Us Acli, che attraverso lo sport cura la relazione, favorendo l'inclusione, la socialità, il rispetto, contrastando l'emarginazione, e promuovendo la salute e la qualità della vita delle persone.

Interverranno:

Marco Galdiolo, presidente Us Acli nazionale;

l'atleta padovana Chiara Rosa primatista italiana del lancio del peso;

Daniele Bargellini ha giocato a calcio a 5 come portiere in serie A con varie squadre tra cui Petrarca e Luparense, da poco eletto responsabile regionale Veneto del calcio a 5;

l'ex nuotatrice padovana Cinzia Rampazzo, ha partecipato a due campionati del mondo e dal giugno 2014 a novembre 2016 è stata Assessore allo Sport del comune di Padova.

La giornata proseguirà con la votazione per il rinnovo delle cariche di presidente, consiglieri provinciali, revisori dei conti e delegati ai congressi regionale e nazionale.

Dalle ore 14 si svolgerà "Sperimentiamo lo sport", attività ludica aperta a tutti in collaborazione con alcune società sportive dell'Us Acli: calcio balilla, tiro con l'arco e tango argentino.