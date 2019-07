"Connect Summer tour 2019" con Max Reba, serata giovani a Vighizzolo d'Este

Giovedì 1 agosto in programa una serata dedicata ai giovani prima dell'annuale sagra di Vighizzolo d'Este.

Appuntamento alle 21.30 con il "Connect Summer tour 2019" in compagnia del Dj set by Max Reba Officia.

Scopri tutti i dettagli della sagra

Presso stand della sagra: panini, piadine, patatine fritte..

