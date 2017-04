Conny Ochs in concerto a Ca'Sana

Giovedì 27 aprile alle 21.30 Ca'Sana ospita Conny Ochs.

CONNY OCHS

A seguito dell'uscita del suo ultimo lavoro solista "Future Fables", torna in Italia Conny Ochs, menestrello di origine germanica con l'America negli occhi.

Conny Ochs é stato definito "cantautore folk-doom", il suo genere é stato chiamato "folk-soul", la sua voce "spiritual voice".

Dopo una carriera in cui ha toccato e cantato tutti i generi possibili, Conny sceglie la sua compagna di sempre, la chitarra, e con pochi altri strumenti registra prima "Raw Love Song" ed in seguito "Black Happy".

Il progetto con Wino (Saint Vitus, the Obsessed, Spirit Caravan), con cui pubblica due dischi di pregio ("Heavy Kingdom" e "Freedom Conspiracy") lo lancia nel mondo e da quel momento Conny non si é piú fermato: suona, scrive, registra.

"Future fables", uscito a febbraio 2016, é un disco dalle sonoritá piú pulite e melodiche rispetto ai precedenti.

Un'apertura solo superficiale peró, che si scontra con la crudezza dei testi e la ruviditá della sua interpretazione. Un paradosso che rende il disco ancora speciale e allo stesso tempo reale, quotidiano.

Il live resta un occasione imperdibile per godersi un concerto vecchia scuola, semplice, viscerale, autentico.

https://www.youtube.com/watch?v=NMQbWFYY21o

https://www.youtube.com/watch?v=j0e-ttQ1MDQ