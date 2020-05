Conoscere la grande foresta su Zoom “Seguendo Sepùlveda tra le piante medicinali dell'Amazzonia”

A poche settimane dalla scomparsa di Luis Sepùlveda, venerdì 15 maggio alle 16 con una conferenza aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “Seguendo Sepùlveda tra le piante medicinali dell'Amazzonia” su ZOOM (Meeting ID: 940 2059 5191), la conservatrice del Museo Botanico di Padova, Rossella Marcucci, rende omaggio al grande scrittore cileno accompagnandoci a conoscere la grande foresta, in cui è ambientato il suo primo romanzo “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”.

Scelto come lettura collettiva della passata edizione di One Book One City Padova, il racconto con protagonista Antonio José Bolivar è un invito ad aprire anche il nostro cuore alla saggezza della Foresta Amazzonica, dove lo stesso Sepùlveda trascorse sette lunghi mesi in compagnia degli indios shuar, imparandone le abitudini e condividendone i ritmi di vita improntati al profondo rispetto per la natura. Dalla sua familiarità con queste popolazioni è derivata la comprensione dell’inestimabile tesoro costituito dalla Foresta Amazzonica, ambiente ricchissimo di specie vegetali e animali, in parte ancora sconosciute all’uomo occidentale.

Rossella Marcucci ci introdurrà ad alcuni dei segreti degli sciamani, la cui immensa conoscenza sulle migliaia di specie vegetali presenti in Amazzonia viene gelosamente tramandata di generazione in generazione. Impareremo a riconoscere la china estratta dalla corteccia di alcune specie del genere Cinchona, impiegata dagli indios per sconfiggere le febbri malariche e poi portata in Europa dai gesuiti. O Strychnos toxyfera dal cui succo era ottenuto il curaro, il temibile veleno usato dagli indios per avvelenare le frecce e uccidere gli animali senza intossicarne le carni. Allucinogeni, veleni, frutti e fiori edibili, oro bianco. Ma anche un genere di piante che può rappresentare la speranza per contrastare l’impoverimento della Foresta: un patrimonio straordinario, purtroppo continuamente minacciato da deforestazione e incendi.

La conferenza fa parte del ciclo wellCAM_live – i musei si raccontano online. Ogni venerdì alle 16, su ZOOM. Scopri il programma completo: www.musei.unipd.it

Rossella Marcucci, laureata in Scienze Biologiche a Padova, dal 1997 è curatore del Museo Botanico-Erbario dell’Ateneo patavino. Si occupa della gestione e conservazione delle collezioni botaniche, è autore di numerose pubblicazioni e promotore d’iniziative per far conoscere alla cittadinanza il patrimonio presente in Museo. Dal 1991 è iscritta alla Società Botanica Italiana.

L'evento

Rossella Marcucci, Seguendo Sepùlveda tra le piante medicinali dell'Amazzonia.

Venerdì 15 maggio, ore 16

Zoom Meeting ID 940 2059 5191

https://unipd.zoom.us/j/94020595191