“Conoscere se stessi” workshop a Piazzola sul Brenta

Conoscere se stessi è naturale, eppure è possibile maturare una conoscenza più ampia e completa di sé. Il Centro Studi Podresca propone una serie di eventi che presentano strumenti utili a sviluppare le abilità personali: per funzionare e ottenere risultati, per liberare tutto il potere d'azione verso mete di successo, per costruire relazioni collaborative. Le iniziative si svolgono in collaborazione con l'Associazione Il Mandorlo.

Il primo incontro è programmato per venerdì 1 dicembre alle ore 20.30 a San Biagio di Callalta (TV) allo studio di Naturopatia Rossi Elena, Via Postumia centro n. 39. In occasione dell'incontro Conoscere se stessi e guidare con successo la propria vita, il dott. Andrea Michielan presenterà il libro La Teoria dell'Essere introducendo il corso Intensivo sull'essere consapevole.

Conoscere se stessi sarà la tematica affrontata anche lunedì 4 dicembre alle ore 20.30 presso L'albero del Magaleppo in via Toscanini, 5 a Piove di Sacco (PD). Relatrice Anastasia Bellot.

Sempre alle 20.30 di giovedì 7 dicembre è la volta di un inedito laboratorio esperienziale guidato dalla dott.ssa Irene Tessarin e finalizzato alla ri-scoperta del piacere di stare in relazione per Conoscere se stessi e costruire ponti nelle relazioni, ovvero amicizie solide e durature, essenziali per la qualità della nostra vita. Sede dell'iniziativa è la Società agricola Biogatta S.S. in Via Parolari 89/A a Venezia.

Si esplora nuovamente la maestria nelle relazioni, attraverso un workshop pratico, il giorno 8 dicembre alle ore 18, alla Sala consiliare del comune di Piazzola sul Brenta (PD) in viale Silvestro Camerini 3.

In entrambi gli eventi esperienziali la Tessarin presenterà il corso Intensivo sull'essere consapevole, da lei condotto, in programma dal 27 al 30 dicembre 2017 a Savigno (Bologna) presso Casa La Lodola, suggestivo agriturismo sui colli tosco-emiliani. L'Intensivo sull'essere consapevole è il contesto ideale per accedere a una conoscenza inedita di noi stessi, un seminario residenziale di ricerca full-immersion della durata di tre giorni in cui si indaga in modo esperienziale la natura della consapevolezza. L'obiettivo è puntare l'attenzione dentro se stessi, far evaporare pensieri, emozioni, vissuti, fino a contattare direttamente la propria essenza.

Per informazioni contattare la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì a venerdì chiamando 0432.713319 o scrivendo a info@podresca.it. Antonella Olivieri Centro Studi Podresca - Borgo Podresca 1 - Prepotto - UD - info@podresca.it www.podresca.it