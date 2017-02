Incontro “Le chiese paleocristiane di Padova” a palazzo Moroni per “Conosci la tua città”

Il XXXIII corso "Conosci la tua città", a cura del Centro Turistico Giovanile gruppo La Specola e dell’Assessorato alla Cultura del comune di Padova, sarà dedicato alla storia di della città in epoca tardo-antica.

"Da Patavium a Padua. Padova tra III e VIII secolo d.C." è il titolo del ciclo di conferenze che si terrà tra febbraio e aprile in sala Livio Paladin a palazzo Moroni.

SCOPRI TUTTA LA RASSEGNA

A corredo dell’iniziativa verranno organizzate a cura degli Animatori Culturali Ambientali del gruppo La Specola, alcune visite guidata a Padova e in altre città del Veneto.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

PROGRAMMA CONFERENZE

Inizio ore 17.15

PROGRAMMA VISITE GUIDATE

(i dettagli saranno forniti in prossimità delle date)

REGOLAMENTO

L’iscrizione al corso, comprensiva della quota associativa e assicurativa CTG, è di 50 euro per i soci ordinari, 30 euro per i soci familiari.

Per studenti e under30 solo quota CTG (12 euro).

Non sono compresi trasferimenti e ingressi.

Le operazioni di tesseramento CTG e l'iscrizione al corso si effettuano tutti i giovedì con orario 10-12 nella sede di via Aleardi.

É possibile accordarsi telefonicamente al numero 340.5522764.

Il corso è stato annoverato dall’Ufficio Scolastico Provinciale tra i corsi di formazione per insegnanti e altro personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 con il decreto MIUR 13875/C 12a del 27-7-2016.

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Sono previsti crediti per studenti scuole superiori e universitari.

INFORMAZIONI

340.5522764

www.ctg.it - laspecola@ctgveneto.it