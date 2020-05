Fronteggiare l’emergenza sanitaria e aiuto alle famiglie: la consegna delle auto “solidali” al Comune

Cinque auto "solidali" della flotta Ceccato concesse in uso gratuitamente al comune di Padova per un mese per aiutare a fronteggiare l’emergenza sanitaria e per agevolare le iniziative di aiuto alle famiglie in difficoltà.

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna dei mezzi si terrà venerdì 29 maggio, ore 11.30 sul Liston, davanti a Palazzo Moroni saranno presenti:

Andrea Micalizzi, assessore alla Protezione Civile

Nicola Lazzarin, Ceccato Automobili

Fiorita Luciano, capo settore Gabinetto del Sindaco

