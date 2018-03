La cerimonia di consegna dei diplomi Enaip con le eccellenze dell'imprenditoria padovana

All’Auditorium del centro San Gaetano la cerimonia di consegna dei diplomi a cento studenti dei corsi Enaip degli ambiti Meccanico, Elettronico, Ristorazione. L'evento va in scena sabato 17 marzo dalle 10.30.

Presenti alla cerimonia Giorgio Sbrissa amministratore delegato Enaip Veneto, don Marco Cagol vicario episcopale per le relazioni con il territorio e Andrea Micalizzi assessore ai lavori pubblici e infrastrutture del comune di Padova.

Relatori

La cerimonia di consegna sarà preceduta da un momento di riflessione e confronto sul valore della formazione professionale - moderato dal giornalista Paolo Baron - aperto dai saluti di benvenuto dell'amministratore delegato Giorgio Sbrissa, a cui seguiranno gli interventi di don Marco Cagol, Andrea Micalizzi e Roberta Callegaro, direttore della scuola professionale Enaip di Padova.

Il programma della manifestazione vedrà la presenza di alcuni ospiti in rappresentanza del sistema economico-imprenditoriale e associativo del territorio padovano, che porteranno la loro esperienza e le loro riflessioni: Daniele Fassiti imprenditore di Pollice Cubo, ex allievo e docente che ha assunto allievi provenienti dalla formazione professionale di Enaip; lo chef Filippo Bondi presidente dell'Associazione Cuochi Padova e Terme Euganee; Marco Italiano responsabile della formazione Ascom Confcommercio; Maurizio Francescon direttore generale Confesercenti di Padova; Walter Meneghello presidente sezione meccanica della Cna; Alessandro Ceccato di Ceccato Motors srl.

Corsi mirati per rispondere alle esigenze del territorio

"I nostri corsi sono rispondenti ad una precisa vocazione territoriale - commenta Giorgio Sbrissa - a conferma del fatto che attestano la nostra competenza nel rispondere alle esigenze delle aziende del Nord Est imprenditoriale. Sottoscrivono inoltre l’alto livello di preparazione che garantisce concreto e affine sbocco lavorativo al termine dei corsi e offrono ai nostri ragazzi la possibilità di lavorare già durante il percorso di studi. Ciò significa ottimizzazione del tempo formativo e facilitazione dell’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro; possibilità di un impiego certo; certezza di una motivazione concreta nel decidere di intraprendere un percorso formativo diverso rispetto a quello scolastico tradizionale. Così come per le famiglie questi corsi rappresentano la possibilità di un sostegno anche dal punto di vista economico. Non da ultimo - conclude Sbrissa - la creazione di un bacino di offerta qualificata anche per le imprese del territorio sempre più alla ricerca di professionalità specializzate".

Dati occupazionali Enaip Veneto 2017

Incoraggianti i dati occupazionali dei corsi di formazione attivati da Enaip Veneto relativi al 2017che hanno evidenziato, tra gli ambiti maggiormente selezionati dai frequentanti, l’ambito Meccanico e Meccatronico (settore Elettrico ed Elettronico, settore relativo alle riparazioni di Auto, Carrozzeria ecc.); quello relativo al comparto Estetico (Acconciatore, Estetista); quello relativo alla Ristorazione (Preparazione pasti, Sala e Bar).

I dati sono stati incrociati con le Scuole di Formazione Professionale Enaip del Veneto: la provincia di Belluno con Calalzo, Longarone e Feltre; la zona di Treviso e Conegliano; il Vicentino con Bassano del Grappa; Padova e la provincia con l’Alta Padovana, Cittadella, Piazzola sul Brenta e la Bassa Padovana fino a Conselve; Legnago in provincia di Verona; la periferia di Venezia con Noale, Merano, Dolo; il Polesine con Rovigo e Porto Viro.

Una mappatura che rivela come i principali comparti siano strettamente collegati alla vocazione del territorio, anche in riferimento ai tre siti scelti per l’attivazione dei nuovi Ice (Innovation Center) attivati da Enaip Veneto che corrispondono a tre gangli vitali per l’imprenditoria e le imprese del Nord Est: Longarone (Belluno) selezionato quale distretto capofila per la Ristorazione, la Meccatronica, l’Agroalimentare e l’Automotive; Noale (Venezia) per l’Elettronica e l’Automotive e Porto Viro (Rovigo) per la Meccatronica e la Ristorazione.

Numeri e settori

Sono 1.002 i qualificati su 1.181 iscritti ai corsi attivati da Enaip Veneto nel 2017 suddivisi per studenti e occupati: 126 sono gli occupati nel settore auto (19 carrozzeria e 106 meccanico auto, tutti maschi) dei quali circa il 23% occupato coerente e una percentuale più o meno corrispondente di studenti occupati. Nel settore dedicato alla carrozzeria va sottolineato come un’alta percentuale (il 62%) sia di occupati non coerenti, vale a dire occupati provenienti da un diverso percorso di studi.

Per quanto riguarda il settore meccanico e meccatronico su un totale di 337 occupati (114 comparto Elettrico, 83 comparto Elettronico, 140 comparto Operatore Meccanico, anche questo un comparto declinato prevalentemente al maschile) la percentuale degli occupati coerenti sale al 56% per gli operatori meccanici, 35% elettrico e 22% elettronico (settore quest’ultimo che denota una alta percentuale per gli studenti già occupati con un 39%). Sono 110 (101 femmine e 9 maschi) gli occupati nel settore dell’acconciatore e 35 nel settore estetico (esclusivamente femmine) il 33% dei quali occupati coerenti al corso frequentato e il 17% già al lavoro durante la frequenza del corso.

Nel settore dedicato alla ristorazione e gli impieghi da sala e bar, su 105 occupati tra maschi e femmine - in leggera prevalenza dei maschi con una percentuale del 56% nella preparazione pasti e del 58% nelle mansioni di sala e bar rispetto alle donne con percentuali rispettivamente del 37 e del 51% - oltre la metà sono occupati coerenti, vale a dire lavoratori che hanno trovato un impiego consono al loro percorso formativo.