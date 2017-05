Consegna del primo defibrillatore europeo portatile al Museo di Storia della medicina

Venerdì 12 maggio alle ore 17 si tiene la cerimonia di consegna del primo defibrillatore europeo portatile "Adriano Bencini" al Museo di Storia della medicina - MUSME di Padova.

Intervengono:

Francesco Peghin - presidente fondazione MUSME

Vincenzo Milanesi, presidente comitato scientifico MUSME

Il MUSME arricchirà la sua collezione di oggetti che hanno fatto la storia della medicina moderna con il primo defibrillatore portatile europeo, dono della famiglia Bencini, erede del dottor Adriano, luminare nel settore della chirurgia e detentore del primato della macchina per la circolazione extracorporea, del pace-maker e del defibrillatore.

Alla consegna saranno presenti il presidente della Fondazione MUSME Francesco Peghin e il presidente del comitato scientifico MUSME, prof. Vincenzo Milanesi, insieme ai componenti della famiglia Bencini.

"Perché la famiglia di un medico di Livorno, famoso in tutto il mondo per il suo apporto scientifico e didattico, ha deciso di donare al MUSME un apparecchio che ha fatto la storia della medicina moderna?"

Non è una domanda retorica quella che pone Francesco Peghin.

"Questo è un museo - spiega il presidente - nato poco meno di due anni fa, ma è già un unicum a livello nazionale. La sua conoscenza si è diffusa non solo tra appassionati, studenti, visitatori curiosi, ma anche tra gli stessi medici e scienziati. E sono proprio le loro famiglie, i loro eredi, a voler lasciare alcuni oggetti preziosi al MUSME perché siano conservati e valorizzati. Il Defibrillatore Bencini va oggi ad arricchire la sezione dove già si trovano i modelli di cuore espiantato e rigenerato del primo cuore artificiale impiantato in Italia, donazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova e del prof. Gino Gerosa".

È infatti la macchina del dottor Adriano Bencini, progettata negli anni Cinquanta per un utilizzo più agile ed efficace rispetto al prototipo statunitense di Claude S. Beck, che fa diventare il defibrillatore uno strumento essenziale per salvare migliaia di vite umane.

"Ringraziando la famiglia Bencini che ha voluto fare dono al MUSME di questa preziosa macchina - ribadisce il prof. Vincenzo Milanesi - desidero sottolineare il fatto che il nostro giovane museo cresce anche grazie a donazioni come questa. Il MUSME è una sorta di museo-cantiere, in continua evoluzione e le cui collezioni si arricchiscono di giorno in giorno. Il cartone del Funi arrivato il mese scorso, e ora il defibrillatore Bencini, ne sono un esempio.

Purtroppo, scarseggiano la documentazione e gli oggetti che testimoniano l'evoluzione della storia e della tecnologia della medicina, propri di quegli anni in cui più rapida è stata l'evoluzione scientifica e tecnologica e quindi più rapida l'obsolescenza delle apparecchiature.

Il defibrillatore del professor Bencini è perciò ancora più prezioso per il museo, perché è uno di quei reperti indispensabili a documentare la storia della ricerca medica moderna".

