Cercatoredilavoro, consigli a chi è in cerca di lavoro al San Gaetano

Mentre si attende l’arrivo dei Navigator e delle nuove politiche attive del lavoro, c’è chi sul territorio si attiva per dare una mano, gratuitamente, con semplicità e cominciando dal basso, senza massimi sistemi, ripartendo dalle persone e dalla loro capacità di cambiare la propria vita.

L'evento

Sabato 21 settembre alle 10.30 il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospita il Cercatoredilavoro, blog che offre consigli a chi è in cerca di lavoro, per un seminario-evento dal titolo “Da grande voglio fare l’astronauta!”: un’occasione, soprattutto per i giovani ma non solo, per scoprire i propri talenti e cominciare a disegnare la strada del proprio futuro lavorativo. Ingresso libero.

L’incontro sarà condotto da Roberto Mairo, psicologo del lavoro e job coach, fondatore del Blog che di recente ha trasformato in un libro, “Il Cercatoredilavoro”, pubblicato da EriksonLive.

«Ho aperto il Blog e scritto il libro per diffondere una nuova cultura del lavoro, che possa attivare nuova energia ed entusiasmo nelle persone in cerca di lavoro o che vogliono cambiarlo. Perché c’è bisogno di questo se vogliamo ripartire veramente. Tante volte rimaniamo ad aspettare che qualcosa cambi, dimenticandoci che il potere più forte sulla nostra vita ce lo abbiamo noi. Anche per il lavoro è così. I giovani potrebbero cambiare il mondo, se solo si accorgessero di poterlo fare. Grazie a luoghi come il Centro Culturale San Gaetano, che ringrazio dell’ospitalità, possiamo continuare ad innescare e diffondere un nuovo modo di pensare e orientarsi al lavoro» dice Mairo.

Come partecipare?

La partecipazione è gratuita. È necessaria la registrazione online:

http://www.progettogiovani.pd.it/da-grande-voglio-fare-lastronauta/

Informazioni

