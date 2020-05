Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità videoconferenza, in prima convocazione, lunedì 11 maggio 2020, alle ore 18.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 12 maggio 2020, alle ore 18.

DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18

La seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica (in videoconferenza) - approfondimento

INTERROGAZIONI: 40 minuti FIORENTIN, LUCIANI, MARINELLO, CAPPELLINI SCARSO, LONARDI, BARZON, MOSCO, RUFFINI, CAVATTON, RAMPAZZO, PELLIZZARI, FORESTA, TURRIN, BERNO, BITONCI, TISO, MONETA, COLONNELLO, CUSUMANO, FERRO...BETTELLA... MOSCHETTI... SANGATI... TARZIA... PASQUALETTO.

Ordine del giorno​

O.d.G. relatore oggetto 105 Sergio Giordani

Arturo Lorenzoni RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE - OSPEDALE POLICLINICO DI PADOVA", SOTTOSCRITTO IN DATA 22/4/2020. 110 Anna Barzon ed altri MOZIONE: INDICAZIONI SU “NUOVO POLO DELLA SALUTE – OSPEDALE POLICLINICO DI PADOVA”. 107 Arturo Lorenzoni REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 24/03/2014. 108 Antonio Bressa TRIBUTI COMUNALI. ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PRIMA RATA TARI.

Mozioni

101 Matteo Cavatton ed altri MOZIONE: PIANO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA "COVID-19". 56



59 Nereo Tiso e Gianni Berno Marco Sangati ed altri MOZIONE: BICI MASTERPLAN - COMUNICAZIONE EFFICACE PER L’USO DELLA BICICLETTA IN CITTÀ. MOZIONE: IMPEGNO PER PROMUOVERE PADOVA COME TAPPA DI PERCORSI DI CICLOTURISMO. 100 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA. 70 Giovanni Gabelli ed altri MOZIONE: EMERGENZA INONDAZIONE COSTIERA DELLA BASSA PIANURA PADANA. 78 Elena Cappellini ed altri MOZIONE: SOSTEGNO ALLA MODIFICA DELLA LEGGE PER REVOCARE L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA A JOSIP BROZ TITO. 6 7 Meri Scarso ed altri Enrico Turrin ed altri MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA.



MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”. 65 Elena Cappellini ed altri MOZIONE: INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DROGA E ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE. 61 Nicola Rampazzo MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ PER I DIRITTI DIGITALI. 30 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: PARK PRANDINA. 1 Gianni Berno ed altri MOZIONE: CONSIGLIO DEI RAGAZZI. 40 Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI. 80 Nereo Tiso MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 57 79 Eleonora Mosco Nereo Tiso MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE. MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI. 90 Vanda Pellizzari ed altri MOZIONE: EMERGENZA ECONOMICA A CAUSA DEL CORONAVIRUS.

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205218 - 8205241

Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17

Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Info web