"Il Consiglio ecumenico delle chiese", Alessandro Martinelli in sala del Redentore

Appuntamento mercoledì 21 febbraio con gli incontri del Gruppo Ecumenico di Ricerca, promosso dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’ecumenismo e dialogo interreligioso.

L’appuntamento è alle 18.15 in sala del Redentore a Padova. Alessandro Martinelli, delegato per l’ecumenismo della diocesi di Trento si soffermerà sul tema "Il Consiglio ecumenico delle chiese: 70 anni di cammino (1948-2018)".

L’incontro si colloca all’interno del percorso dedicato al tema “La Riforma e le riforme della Chiesa. Istanze, libri, testimonianze, laboratori”, e avrà appunto come sfondo il volume di Walter Kasper e Ulrich Wilckens "Svegliati ecumene! Come far avanzare l’unità dei cristiani" (Queriniana 2017).