Riunione della Consulta 4b con l'ntervento dell’Assessore allo sport Diego Bonavina

Martedì 26 marzo, alle ore 21, seduta pubblica della Consulta 4B (Crocefisso-Guizza-Salboro-Volabarozzo) presso la sala Consiliare di via Guasti 12/c con il seguente ordine del giorno:

1 - Comunicazioni del Presidente Dario Da Re, fra cui l’imminente la riapertura, dopo anni di chiusura, della sala di quartiere di Via Pinelli. Si tratta di una decisione dell’Assessora Benciolini molto importante per creare momenti di aggregazione sociale al Crocefisso cioè in un quartiere in rapida trasformazione socio demografica.

2 - Intervento dell’Assessore allo sport Diego Bonavina che illustrerà i luoghi dello sport nel quartiere con le convenzioni con le società sportive in atto e future per valorizzare le attività di tutti gli sport

3 - Attività, progetti e risultati degli 8 laboratori partecipativi attivati dalla Consulta, in particolare:

a) Il Laboratorio cultura partecipa attivamente all’organizzazione della programmazione cinematografica della sala fronte del Port

b) Il laboratorio urbanistica ha presentato diversi progetti legati al futuro bando per giovani architetti fra cui quello che ha l’obiettivo di valorizzare il percorso di via dei Salici alla Guizza che collega il distretto educativo-culturale-scolastico di via dell’Orna con la sede del quartiere di via Guasti e dove sono situati, in pochi centinaia di metri, diversi patrimoni importanti del Comune quali: il parco dei Salici, i campi di calcio e gli orti urbani.

c) Il laboratorio mobilità ha presentato le proprie riflessione sul progetto per la bicipolitana. Oltre a valutare molto positivamente la pista ciclabile di via Bembo con i cantieri di prossima apertura, si chiede un’attenzione per la ciclabilità sul Bassanello e in generale auspica un maggior investimento per le piste ciclabili non solo radiali ma anche di collegamento fra i rioni.

4 - Varie ed eventuali

