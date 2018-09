Corso gratuito "conta su di te" 2018: conoscere temi di interesse comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un percorso ideato e dedicato a persone di tutte l'eta ed etnie che vorranno partecipare, un percorso pensato per affrontare assieme vari temi d'interesse comune , per conoscere meglio il funzionamento degli enti a qui ci dobbiamo rivolgere e ci rivolgiamo , le nuove leggi , i nostri diritti e doveri come cittadini.

Capire e conoscere meglio o il tema dell'immigrazione ed il suo funzionamento, conoscere luoghi d'interesse e di svago , che spesso non conosciamo , conoscere temi e culture diverse, ed ascoltare storie diverse. Tutto questo e molto altro ancora , è un'occasione per conoscere e dare un utile contributo alla nostra comunità. La durata del corso e di 6 settimane.

Pagina Facebook Conta su di Te