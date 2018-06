“Contamination”, le sculture lignee di Gian Luigi Zeni a Piazzola sul Brenta

"Mapu Festival non è solo spettacolo e divertimento; fin dalla prima edizione abbiamo sempre cercato di porre l'attenzione su temi importanti, selezionando forme di intrattenimento intelligenti; capaci, cioè, di trasmettere messaggi e far pensare lo spettatore» Afferma Antonella Dorio, presidente di Jonathan Cooperativa Sociale. «Uno dei temi cari al Festival è, ad esempio, il rapporto tra le nuove generazioni, l'ambiente e i nuovi media".

Tutti i dettagli di Mapu Festival 2018 a Piazzola



Proprio con questo spirito, dal 4 all’11 giugno a Piazzola sul Brenta sarà possibile ammirare, in luoghi “insoliti” del centro storico le sculture lignee di Gianluigi Zeni, in una personale intitolata “Contamination” e fortemente voluta dagli organizzatori del noto Festival del Teatro di Figura.

Le opere del giovane scultore trentino parlano infatti, con immediatezza e originalità, della preoccupante situazione ambientale del nostro pianeta e dell'estinzione di alcune specie animali.

Lo fanno con ironia, proponendo alcuni bambini in dialogo con animali, quali il rinoceronte e la tigre, di cui restano pochi esemplari al mondo; o bambini con maschera antigas di fronte a funghi contagiosi o conigli dai denti aguzzi.

Il tema è affrontato con delicatezza dall'autore, in un 3D che ha il sapore dell'illustrazione per l'infanzia e che comunica sia ai bambini che agli adulti con leggerezza, ma accendendo un riflettore su alcuni problemi di sconcertante attualità, che spesso sottovalutiamo.

Nell'opera “New religion”, ad esempio, che raffigura un bambino in preghiera di fronte ad una croce con le sembianze della nota “F” di Facebook, veniamo messi di fronte al fatto che i nuovi media stanno diventando il punto di riferimento per le giovani generazioni.

Le sculture saranno visibili all'interno di alcuni esercizi commerciali di Piazzola (Ottica Frizzarin, Baby Love abbigliamento, gelateria Vaniglia, trattoria Locanda Mantegna, Ottica Rinaldo, Artì creazioni artigianali) dal 4 all’11 giugno.

Per coinvolgere i bambini nella scoperta di questo scultore, Mapu Festival ha ideato una caccia al tesoro che si svolgerà il 9 e 10 giugno, con partenza dalla postazione Mapu LAB nei seguenti orari: sabato 9 giugno alle ore 16.30,17.30,18,30; domenica 10 giugno alle ore 10,11, 16. Ai partecipanti verranno consegnate una mappa generica ed una filastrocca ad indizi, che li guideranno di tappa in tappa.

L'invito a bambini e famiglie è di trovare le opere, fotografarsi con esse, per poi ricevere un piccolo premio creato da Zeni per Mapu Festival 2018.

L'attività, a cura di Giovanna Milan, prevede anche la lettura, subito prima di ciascuna partenza, di un breve libro illustrato della Kite Edizioni, in tema con una delle sculture esposte.

Opere in esposizione – Esercizi commerciali coinvolti

“Non mi fai un baffo” - Ottica Frizzarin

“Non è colpa mia” - Baby Love abbigliamento

“Contamination” - gelateria Vaniglia

“Psyco rabbit” - trattoria Locanda Mantegna

“New religion” - Ottica Rinaldo

“Future” - Artì creazioni artigianali

