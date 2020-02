A Padova l'incontro "Il contante e gli strumenti alternativi al contante"

Si terrà il 18 febbraio 2020 il secondo incontro del ciclo “Schei, Bezzi, Palanche: la moneta ieri e oggi”, in collaborazione con la Banca d’Italia Filiale di Padova. Ospite il Dott. Maurizio Argentieri - Banca d'Italia.

Brevi cenni introduttivi di politica monetaria:

Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle Banche Centrali Nazionali

L’euro e la serie «Europa»: caratteristiche di sicurezza delle banconote

La vita delle banconote e il ruolo della Banca d'Italia

Gli strumenti alternativi al contante

Il Dott. Maurizio Argentieri, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione. Lavora da quasi trent'anni in Banca d'Italia, dove svolge attività di coordinamento nella gestione dei servizi di pagamento e di supervisione sui gestori del contante. Gestisce le iniziative di divulgazione ed educazione finanziaria della Filiale di Padova a favore di associazioni e scuole del territorio, prendendo parte ad esse sia in qualità di organizzatore sia in qualità di docente.

Informazioni e contatti

Web: http://www.unipoppd.org

Gallery