"Dalla contenzione alla sedazione", mostra multimediale al centro San Gaetano

"Dalla contenzione alla sedazione. Storia di errori e orrori psichiatrici: dalle origini all'attualità"

centro culturale Altinate San Gaetano

dal 29 maggio al 3 giugno

inaugurazione martedì 29 maggio, ore 17



Il Comitato dei cittadini per i diritti umani - onlus presenta a Padova la mostra multimediale dal titolo "Dalla contenzione alla sedazione. Storia di errori e orrori psichiatrici: dalle origini all'attualità" che verrà inaugurata martedì 29 maggio alle 17 nell'agorà del centro culturale San Gaetano.

La mostra

Dal 29 maggio al 3 giugno sarà possibile visitare la mostra multimediale, che attraverso numerosi pannelli fotografici e descrittivi, coadiuvati da testimonianze e documentari filmati, illustra lo storico itinerario nel campo della salute mentale. La mostra, molto esaustiva, dal forte impatto emotivo, mette in luce molto chiaramente il filo conduttore di un sistema che, con diversi trattamenti nel tempo, produce abusi, controllo sociale ed interessi economici.

L'esposizione, che è la copia del Museo permanente sulla psichiatria di Los Angeles, offre esclusivamente documenti e testimonianze reali, senza opinioni o valutazioni. In modo avanguardistico documenta come la psichiatria sia un'industria spinta dal profitto e come l'aiuto che asserisce di dare a volte si trasformi in morte.

Eventi collaterali

Venerdì 1 giugno alle ore 15 si tiene il convegno dal titolo "Trattamento sanitario obbligatorio: se questa è una cura".

Informazioni

Comitato dei cittadini per i diritti umani - onlus

padova@ccdu.org

www.ccdu.org

www.facebook.com/ccduonlus