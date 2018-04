Contest di breaking “The concept Italy” alla Fiera di Padova, al padiglione 14

La Fiera campionaria ospita “The concept”, IV edizione del contest di breaking organizzato dall’associazione sportiva Stand Up Hip Hop School in collaborazione con la famosa manifestazione internazionale di breakdance “The Notorius Ibe“.

I contest di breaking sono delle sfide di breakdance, una disciplina di ballo della cultura hip hop sviluppato dalle comunità giovanili afro-americane e latinoamericane del Bronx a partire dalla fine degli anni ‘60.

Le categorie in gara sono “2vs2 New generation U14”, “Crew vs crew”, “Wild card battle of the year - 1vs1”.

Iscrizioni sul sito www.theconceptitaly.it

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Programma

dalle ore 13.30 alle 14.30 Registrazione contest (New generation U14 - Wild card battle of the year - Crew)

dalle ore 14 alle 15 Cypher

dalle ore 15 alle 16.30 Battle kids U14 (eliminatorie)

dalle ore 16.30 alle 18 Start 1vs1 Wild card battle of the year (eliminatorie)

dalle ore 18 alle 19.30 Start Crew vs crew (eliminatorie)

ore 19.30 Inizio The concept Italy + The notorious Ibe + Wild card battle of the year

Semifinali - Finalissima Kids U14 - Wild card battle of the year - Crew

Semifinali - Finalissima Kids U14 - Wild card battle of the year - Crew ore 21 Premiazione

Per informazioni

A.s.d. StandUp

via G.Belli, 11- 35010 Mejaniga (PD)

cell 348 6545367

email info@theconceptitaly.it

sito www.theconceptitaly.it