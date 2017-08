“Contrattempo”, Pool Party - l’aperitivo estivo al centro sportivo 2000

CONTRATTEMPO: L’APERITIVO ESTIVO AL CENTRO SPORTIVO 2000

Una grande novità nel Centro Sportivo più verde di Padova

Un aperitivo di fine estate, un evento che inaugura una serie di manifestazioni che dall’estate 2018 si svolgeranno più assiduamente presso la splendida cornice del Centro Sportivo 2000, dedicate a chi cerca un giardino verde dove potersi rilassare bevendo un cocktail, mangiare piatti innovativi e legati al tema dell’evento (sempre in evoluzione), ascoltando musica dei dj coinvolti per l’occasione, osservare mostre fotografiche e acquistare presso i corner vintage.

Per “Contrattempo”, sabato 26 agosto a partire dalle ore 19, il Centro Sportivo 2000 si trasformerà in un giardino country chic allestito per l’occasione, con un angolo totalmente dedicato all’esposizione fotografica a tema “Viaggio”, angolo cibo e cocktail allestiti con materiale proveniente da veri mercatini vintage, un menù innovativo che accosterà gusti classici a sapori fruttati, angolo market con la partecipazione del rinomato negozio vintage patavino “Second Hand”, Dj Set a cura di Leslie Lello e una grande novità: la piscina olimpionica da 50m, allestita per l’evento, rimarrà aperta fino alle ore 22.

L’ingresso a partire dalle ore 19 da via Naccari 37 (ampio parcheggio gratuito), la piscina olimpionica sarà utilizzabile fino alle ore 22, mentre l’evento si concluderà alle ore 24.

CONTRATTEMPO

Centro Sportivo 2000, Via Naccari 37 – 35133 Padova

Ingresso: 10 euro comprensivo di un drink omaggio (ingresso 1 euro per chi è entrato in giornata, portando lo scontrino, gratuito per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto).

Dalle ore 22 ingresso gratuito.

Food & cocktails dalle ore 19 alle ore 24

Ingresso in piscina olimpionica 50m fino alle ore 22

DJ Set: Leslie Lello. 50% italiano, 50% sudafricano, Leslie Lello ha iniziato la sua carriera musicale di dj e producer nei primi anni 2000, ha suonato in numerosi club e festival sia italiani che stranieri, pubblicando canzoni inedite e remix per etichette nazionali/internazionali.

Market: Second Hand Padova, abbigliamento vintage uomo/donna - www.2hand.it

Esibizione fotografica: “Viaggio”

In caso di pioggia l’evento sarà spostato a settembre.

Gallery