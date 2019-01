Contro la manovra grillo-leghista, manifestazione in piazza della frutta

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/521677531676675/

Riceviamo e pubblichiamo:

“//Sabato 12 gennaio, ore 11 - Piazza della Frutta, Padova//

Dovevano abolire la povertà, dovevano piegare l'Unione Europea ai loro voleri, dovevano approvare la prima manovra scritta dal popolo italiano.

Invece Movimento 5 Stelle e Lega hanno imposto una legge di bilancio profondamente sbagliata e iniqua, sia nei contenuti, che nel modo di approvazione: per la prima volta non è stata valutata dalla commissione parlamentare competente, calpestando i diritti della minoranza parlamentare.

I grillo leghisti hanno imposto una manovra contro i giovani, contro i lavoratori, contro la scuola, contro la ricerca, contro i pensionati, contro il volontariato, contro le imprese, contro il futuro del Paese.

Una vergogna inedita che dobbiamo denunciare e che non possiamo far dimenticare.

Dobbiamo far sentire la voce forte della nostra comunità e scendere in piazza uniti, per ricordare a questi signori che i tempi delle feste dai balconi delle istituzioni sono finiti.

Ci vediamo sabato 12 gennaio, ore 11, in Piazza della Frutta, a Padova!”