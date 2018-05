“Il controllo in sanità”, convegno a Palazzo del Bo

Lunedì 21 maggio alle ore 9, in Aula Magna a Palazzo del Bo in via VIII Febbraio 2 a Padova, si terrà il convegno intitolato “Il controllo in sanità”.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Il convegno si propone di illustrare le modalità con cui diversi enti e istituzioni pubbliche intervengono nel processo di valutazione delle attività del SSN.

Nel corso della sessione del mattino “Misurare per valutare”, i relatori, ciascuno per i propri ambiti di competenza, illustrano come sia possibile, grazie alla misurazione della performance, procedere alla valutazione delle istituzioni e dei professionisti in un’ottica di miglioramento continuo del Sistema, utilizzando il meccanismo virtuoso dell’audit, in grado di generare competizione positiva.

Nella sessione del pomeriggio denominata “I profili di responsabilità” vengono illustrati i meccanismi di controllo e i processi sanzionatori, laddove i comportamenti dei professionisti violino le regole del Sistema. Le due sessioni sono intervallate da una lettura sul rischio di hackeraggio dei sistemi informatici sanitari. Ogni sessione si conclude con un momento di confronto, che vedrà coinvolti i relatori ed un facilitatore, per garantire ampio spazio alla discussione e all’approfondimento dei temi trattati.

La direzione scientifica del convegno è a cura di: Santo Davide Ferrara, Professore Emerito di Medicina Legale dell’Università di Padova e Presidente della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Regione del Veneto; Gen. D. V. Ferrara, Direttore di Sanità – Arma dei Carabinieri e da Gino Gerosa, Professore Ordinario di Cardiochirurgia dell’Università di Padova e Direttore U.O.C. Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

La partecipazione al convegno è gratuita.

