Giornata di controllo gratuito dell’udito “Nonno ascoltami” a Padova

La Regione Veneto torna ad ospitare la campagna nazionale “Nonno Ascoltami – l’Ospedale in piazza”, iniziativa di prevenzione dei disturbi dell’udito promossa da dieci anni dall’omonima Onlus, con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Medici e tecnici di audiologia e foniatria delle cliniche universitarie e dei reparti di Otorinolaringoiatria del Veneto saranno in piazza per tre domeniche - a Vicenza, Treviso e Padova - per offrire controlli gratuiti, consulenze e informazioni a tutti i cittadini.

A Padova l'appuntamento è per domenica 13 ottobre in via Oberdan - Liston.

