Presentazione del progetto “Controllo del Vicinato” a Selvazzano Dentro

Anche a Selvazzano prende il via il progetto “Controllo del vicinato”, dopo la sottoscrizione del protocollo avvenuta lo scorso anno in prefettura.

Incontri

Martedì 25 settembre alle 21 al centro civico Fabio Presca in via Cristoforo Colombo (San Domenico)

Venerdì 28 settembre alle 21 al centro civico di Caselle nella sala semicircolare in piazza Leoni Carlo

Alle serate saranno presenti:

Enoch Soranzo, sindaco della città di Selvazzano Dentro

Enrico Maran, direttore comandante del consorzio di polizia municipale Padova Ovest

Germano Zanco, comandante della stazione dei carabinieri di Selvazzano

Che cosa fanno i volontari

“Aderendo al progetto si supera il problema legato al proliferare di gruppi social, di cui siamo sempre costretti e verificare la veridicità delle segnalazioni - sottolinea il sindaco - A questa rete di sentinelle è richiesto di prestare attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono verificarsi e che possano generare apprensione ed allarme. Gli obiettivi di questo progetto sono di supportare le forze dell’ordine nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, sviluppando la cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata”.

Le indicazioni dei volontari diverranno un deterrente per eventuali comportamenti illeciti. Inoltre potranno segnalare i numeri di targa di persone sconosciute o sospette che si aggirano in zona, chiedere a chi sosta senza apparente motivo se può essere utile, accendere le luci e affacciarsi quando sente allarmi, cani abbaiare, rumori sospetti.