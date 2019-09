A Teolo il convegno "La dimora di tutti" con Giulio Sapelli e Mons. Mattiazzo

Di fronte ad una profonda crisi del mondo occidentale l'uomo e la società sembrano destinati a continuare in un percorso senza senso. Siamo la società del benessere ma serpeggia un profondo malessere. Grandi conoscenze e conquiste ma manca la chiave che apra la porta della felicità.

Solov'ëv, profetico pensatore russo, ci offre quella chiave, restituendoci una profonda visione sapienziale del mondo e dell’uomo. Obiettivo del convegno è mettere a fuoco gli aspetti antropologici, economici e politico-sociali che possono essere oggi il cardine della società di domani.

Ci introdurrà al pensiero di Solov'ëv il vescovo emerito di Padova Mons. Antonio Mattiazzo, ne curerà l’ attualizzazione in chiave economica e sociale il prof. Giulio Sapelli in un convegno dal titolo: “La Dimora di Tutti. Nuove basi economiche e sociali sulle orme di V.S. Solov'ëv”.

