Convegno Eurointerim gratuito “Assegno di ricollocazione e progetti di cittadinanza attiva”

Eurointerim Spa organizza il Convegno gratuito “Assegno di Ricollocazione e Progetti di Cittadinanza Attiva”.

L’evento avrà luogo mercoledì 10 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30 a Padova presso la Sede nazionale Eurointerim Spa di Viale dell’Industria 60, 5° Piano.

Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro accreditata sia a livello nazionale che regionale, promuove, attraverso un Convegno gratuito aperto alla Cittadinanza, la nuova misura di politica attiva a livello nazionale per le persone prive di lavoro che percepiscono la Naspi da più di 4 mesi: l’Assegno di Ricollocazione.

In tale occasione Eurointerim Spa informerà i presenti interessati riguardo i requisiti necessari per poter aderire alla nuova opportunità di ricollocazione, le modalità di accesso e, in particolar modo, presenterà la tipologia di servizi gratuiti che intende erogare ai Cittadini aderenti.

Le relatrici dell’evento saranno: Romina Mazzetto, Responsabile Area Consulenza Eurointerim Spa, per gli Ammortizzatori per le persone prive di impiego e Marta Campello, Responsabile Politiche Attive Eurointerim Spa per quanto riguarda gli interventi sull’Assegno di ricollocazione (requisiti, modalità di accesso e servizi proposti) e sulla presentazione del Progetto di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva, finanziato dalla Regione Veneto (DGR n.311 del 14/03/2017).

A conclusione dell’incontro verrà presentata un’altra iniziativa di Regione Veneto, a cui in qualità di Ente ha aderito, che prevede la presentazione di progetti di inclusione sociale, in partenariato con i Comuni veneti. Anche in questo caso di tratta di opportunità di impiego per Cittadini in stato di svantaggio.

Per informazioni: onwork@eurointerim.it

Per adesioni cliccare

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-eurointerim-assegno-di-ricollocazione-e-progetti-di-cittadinanza-attiva-33886903641