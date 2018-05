Convegno internazionale dei fisici a Padova a Palazzo Bo

Dal 22 al 25 maggio 2018 si terrà a Padova il convegno internazionale “Quantum Phase Transitions in nuclei and many-body systems” a Palazzo del Bo in Aula Nievo e a Palazzo Moroni in Sala Livio Paladin (via VIII Febbraio). Si tratta della nona edizione del convegno internazionale sulle transizioni di fase in sistemi quantistici che vede la partecipazione di fisici da tutto il mondo, riuniti con l'intento di fare il punto sulle teorie che riguardano le evoluzioni delle forme nucleari e i fenomeni al punto critico.

Se nelle precedenti edizioni i ricercatori si erano focalizzati sullo studio delle transizioni di fase quantistiche nei nuclei, dell’evoluzione dei cosiddetti numeri magici e del comportamento delle shell nucleari, i temi sono stati ora ampliati, e toccano ambiti come lo studio delle transizioni nelle molecole o i sistemi bosonici di atomi ultrafreddi e i modelli che servono alla loro descrizione. L’interdisciplinarietà della conferenza la rende pertanto ancor più attraente per una platea scientifica vasta.

Il programma si svolge su quattro giornate e prevede ampio spazio per la discussione. Mercoledì 23 maggio dalle ore 18.30 con “Music & Science” c'è spazio anche per una serata di divulgazione, con un incontro sulla storia dell’Ateneo di Padova a cura del prof. Giulio Peruzzi accompagnato da musicisti del conservatorio Pollini in Sala del Guariento all’Accademia Galileiana.

L'evento è organizzato dal Prof. Lorenzo Fortunato del Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” dell’Università di Padova con la collaborazione dei Laboratori Nazionali di Legnaro e della sezione di Padova dell’INFN.