V convegno “Le mani che nutrono” a Villa Ottoboni

Per il ciclo dei Convegni “Le Mani che nutrono. L’Educazione al Contatto per una società empatica” la Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante organizza il 5° Convegno dal titolo ”Nel cuore delle sane relazioni: il valore del Buon Contatto dalla nascita alla scuola alla societa’.

Il Convegno avrà luogo venerdì 22 marzo 2019 presso il Centro Congressi Villa Ottoboni, via Padre E. Ramin 1 a Padova.

Il Cuore è stato considerato la fonte di emozioni, coraggio e saggezza per secoli, ma si deve andare ben oltre le emozioni per creare una società empatica: bisogna apprendere e coltivare un Cuore empatico, che possieda Intelligenza Affettiva relazionale, la sola che consente “il fare sentito”.

La nuova proposta è di “aggiungere cuore” nelle azioni quotidiane; adottare un tocco che nutre e una gestualità affettiva come risultato della connessione coerente tra mente, corpo e cuore che nasce dall'equilibrio psicoaffettivo di chi le agisce e di chi le riceve e, per questo, una vera e propria risorsa per tutti i caregiver familiari o volontari, così come per gli assistenti all'infanzia, agli anziani, ai disabili e per tutte le figure professionali sanitarie.

Educarci ad un Buon Contatto ha una valenza sociale affettiva in tutte le relazioni, dalla genitorialità alla nascita e all'accudimento, nell'educazione, nell'integrazione sociale, nelle professioni di cura, assistenza e riabilitazione.

L’evento, che si sviluppa nell’arco della giornata, prevede l’intervento di diversi professionisti in ambito medico-sanitario e socio-assistenziale e vede come moderatori Sandra Salmaso e il dott. Sergio Signori, direttori della Scuola di Educazione al Contatto.

Questa dimensione positiva dell'esperienza umana viene oggi applicata nell'ambito dell'apprendimento evolutivo attraverso il warm cognition (apprendimento caldo) sul quale relaziona la professoressa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova, e attraverso tecniche di sviluppo umano tra le quali l’Educazione al Contatto, la Biodanza e il Massaggio Biointegrante a cui il convegno è dedicato.

A fronte di un mondo che spesso ci appare ostile, sempre più impersonale ed in difensiva, dominato da relazioni virtuali e nel quale è molto difficile aiutarsi e collaborare, il Convegno sostiene l’efficacia della dimensione affettiva nelle relazioni e della valorizzazione della persona. Nel corso della giornata molti sono i contributi e le testimonianze di operatori del settore; i vari relatori trattano di come un ascolto attivo, attento ed un contatto affettivo, rispettoso e sensibile, siano d’importanza vitale per crescere, curare ed educare, migliorando la qualità delle relazioni umane in famiglia e nelle professioni di aiuto.

L’inizio dei lavori è fissato per le 9 e la conclusione alle 19.30.

L’evento è accreditato ECM – ECP - AIMI

Tutte le informazioni presso Segreteria T 049 8979333 – M 347-6965949

e-mail: eventi@educazionealcontatto.it; sito internet www.educazionealcontatto.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/235428154030995/

