A Padova il convegno "La qualità della formazione in psicoterapia"

Esiste la possibilità di valutare la qualità della formazione in psicoterapia? E semmai questo fosse possibile, secondo quali criteri? Come può il laureato in medicina o psicologia valutare la bontà o meno di una proposta formativa, la sua qualità scientifica, il suo potenziale professionale?

Il convegno cercherà di affrontare in modo innovativo, profondamente trasversale e laico queste domande, con il contributo di autorevoli professionisti del mondo della formazione in psicoterapia e della ricerca, aventi ruoli di rilievo nazionale nella determinazione delle prassi formative degli psicologi e degli psicoterapeuti italiani. Sarà inoltre stimolata la riflessione e l’elaborazione creativa dedicando ampio spazio alla discussione tra i partecipanti in gruppi condotti da facilitatori.

Scopri relatori e programma dettagliato qui:



Con il patrocinio di:

ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi

Ordine degli Psicologi - Consiglio Regionale del Veneto

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova

CNSP - Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia

Comune di Padova

