A Padova il convegno "Voi non siete i miei genitori"

ReteMaranathà s’interroga sul ruolo degli operatori nell’inclusione delle famiglie dentro la vita dei ragazzi, con il convegno "Voi non siete i miei genitori - Le famiglie dei ragazzi e delle ragazze in accoglienza", che si terrà venerdì 8 novembre alle ore 8.30 presso la sala consiliare del Fornace Carotta -Via Siracusa 41 - Padova.

Fra difficoltà e punti di congiunzione, per poter ricostituire nuovi equilibri, sostenere possibili “ricomposizioni” delle relazioni primarie e accogliere con maggiore consapevolezza la propria storia.

Partecipanti:

Dr.ssa Paola Milani, Università di Padova - Relazione magistrale "Il diritto alla propria famiglia:lo stato dell'arte, i bisogni emergenti e le risposte necessarie"

Dr.ssa Damiana D’Urso, Azienda Ulss 6 Euganea - "La riorganizzazione dei servizi e gli interventi a sostegno della famiglia d'origine"

Dr.ssa Alessandra Boscato, Comune di Padova - "Le responsabilità dell'Ente Locale nei confronti della famiglia d'origine dei ragazzi e ragazze collocati in struttura"

Dr.ssa Liviana Marelli, CNCA - "Le comunità nel rapporto con le famiglie d'origine dei ragazzi accolti"

Dr.ssa Silvia RIzzato, ReteMaranathà - "L'attività di ReteMaranathà con le famiglie dei ragazzi e ragazze accolti nelle comunità"

Chairman: Dr. Lenio Rizzo, Neuropsichiatra infantile, in Clinica Pediatrica e in Psichiatria

Informazioni e contatti

La partecipazione al seminario è gratuita. Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.retemaranatha.com