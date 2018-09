Convegno internazionale “Piante e proteine” all’Orto Botanico

L'Università di Padova si è da sempre distinta nella ricerca scientifica in ambito internazionale. Dal 9 al 12 settembre in Orto Botanico (via Orto Botanico, 15 Pd) si terrà International Plant Proteomics, terzo congresso internazionale di proteomica vegetale (INPPO - International Plant Proteomics Organisation), evento scientifico che richiamerà nella città del Santo scienziati di fama mondiale provenienti da tutto il mondo.

Nell’affascinante cornice dell'Orto Botanico, patrimonio UNESCO, gli studiosi si confronteranno e discuteranno le nuove scoperte e l'avanzamento degli studi sul complesso patrimonio di proteine prodotte dalle piante, molecole fondamentali per la comprensione della fisiologia e biochimica delle specie vegetali. Questi composti, essenziali nell’ambito della sostenibilità ambientale e alimentare, hanno anche un ruolo chiave nel contesto della green economy e green chemistry. Le proteine vegetali da un lato sono il motore che, in sinergia con l'ambiente, produce le interazioni alla base dei processi fisiologici vegetali; dall’altro costituiscono i mattoni che conferiscono alle piante e ai loro derivati le caratteristiche di interesse in ambito alimentare, farmaceutico ed industriale.

Questo ambito scientifico, da anni interesse di studiosi italiani e mondiali, sarà il nucleo del congresso che richiama un gruppo di scienziati che interverranno per confrontarsi sui risultati e le scoperte raggiunte con tecniche innovative e all'avanguardia, anche in un ottica di sviluppo sostenibile.

A precedere il convegno INPPO 2018 sarà "ProteoMix", appuntamento durante il quale studenti, giovani ricercatori ed esperti di proteomica vegetale si confronteranno in un contesto informale, scambiandosi non solo esperienze, conoscenze e consigli teorici e pratici, ma anche l'entusiasmo per questo settore scientifico di importanza strategica in campo ambientale, alimentare, farmacologico, salutistico.

Per informazioni

Antonio Masi - DAFNAE – Dip. Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente inppo2018@gmail.com

http://inppo2018.dafnae.unipd.it/