La relazione che cura: l’importanza delle relazioni nella terza età, convegno a Casa Pio X

Martedì 19 novembre dalle ore 16 si terrà presso la sala Lazzati di Casa Pio X in via Vescovado 29 a Padova, il convegno organizzato dalla Fap di Padova con la collaborazione delle Acli di Padova, il patrocinio del Comune di Padova e la partecipazione dell’Ordine degli psicologi del Veneto e dell’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto (agli assistenti sociali che parteciperanno verrà riconosciuto 1 credito formativo o 1 credito deontologico). Questo convegno vuole essere un momento di riflessione e di elaborazione condivisa sulla figura dell’anziano, sulle sue debolezze e necessità e su come sanità, enti pubblici e associazioni devono essere in grado di fare squadra creando un circolo virtuoso che si occupi del fenomeno “terza età” e delle sue sfaccettature.

All’incontro prenderanno parte il prof. Diego De Leo, Professore Emerito di Psichiatria, Griffith University, Presidente De Leo Fund che parlerà dell’emergenza legata alla solitudine degli anziani, la dott.ssa Maria Guzzon assistente sociale del Comune di Padova che si occupa degli interventi e delle risorse per gestire la rete territoriale di supporto agli anziani. La dott.ssa Eleonora Belloni, psicologa dello Sportello della Fap e autrice del libro “Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie”, terrà un focus sull’Alzheimer e su quello che ruota attorno a questa malattia. A chiusura del convegno, dopo gli interventi dei volontari e di Claudio Di Muro e Delia Di Don Francesco, i professionisti che si occupano dello Sportello PASSO della Fap Acli di Padova, interverrà Don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni don il territorio della Diocesi di Padova, che tirerà le conclusioni dei vari interventi e sulle azioni necessarie per riuscire a creare una rete virtuosa per la gestione delle necessità degli anziani.

Al convegno prenderanno parte anche i membri del direttivo della Fap di Padova e il presidente delle Acli di Padova Gianni Cremonese.

È gradita la comunicazione della propria partecipazione alla mail: padova@fap.acli.it

Info web

https://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/convegno-la-relazione-che-cura-l-importanza-delle-relazioni-nella-terza-eta

Evento facebook https://www.facebook.com/events/535862057239320/