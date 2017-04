Convegno regionale sullo scompenso cardiaco al Four Points by Sheraton

Convegno regionale sullo scompenso cardiaco all’Hotel Sheraton

“Le regole del cuore”

QUANDO E DOVE

Padova 20 aprile 2017

ore 9.30-13.30

Hotel Sheraton

C.so Argentina, 5 - Padova

SCARICA LA LOCANDINA DELL'EVENTO

Lo scompenso cardiaco è una condizione invalidante e potenzialmente fatale, che oggi è arrivata a colpire oltre un milione di persone in Italia. Nel nostro Paese è la terza causa di ricovero ospedaliero con una spesa stimata per il SSN di oltre 650 milioni di Euro l’anno.

Ne deriva che la risposta del sistema, Servizio sanitario regionale in primis, non può che es- sere corale e condivisa con gli stessi pazienti, che sempre più dovranno essere consapevoli della gestione della malattia e dei riferimenti sul territorio deputati alla loro presa in carico.

Con il sostegno incondizionato di Novartis

Allegati