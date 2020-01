A Selvazzano Dentro il convegno "Le figure genitoriali: il padre"

"Le figure genitoriali: il padre", un convegno sulla figura genitoriale del padre, note sociali, aspetti psicologici e aspetti del vivere quotidiano del padre nei momenti difficili della malattia dei figli. Appuntamento il 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro Civico F. Presca di Selvazzano Dentro.

Nel corso del Convegno sarà presentato un bellissimo libro sul padre: "Senza te...Diario a mio padre", con la presenza dell’autrice Maria Vittoria Strappafelci. Nel libro l’autrice parla di sé dopo la perdita del padre in maniera struggente, coinvolgente e sincera, narrando attraverso tante lettere i ricordi e gli episodi rimasti per sempre nel suo cuore. Un libro che vuole essere di aiuto a chi non riesce a superare il dolore per la perdita di un proprio caro.

Informazioni e contatti

Web: http://www.alidivita.org