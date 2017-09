“Voulez-vous parler avec moi?” Gruppo di conversazione in francese a Padova

Gruppo di conversazione in francese a Padova.

Gli incontri si svolgono ogni due lunedì alle ore 20.30 al Canevone, per chiacchierare in francese bevendo un drink. Non importa se sei principiante o madrelingua, l'obiettivo è di praticare il francese in un'atmosfera conviviale.

Ognuno è il benvenuto e l'ingresso è libero.

L'appuntamento è il 4 settembre alle ore 20.30.

INFORMAZIONI

Osteria Il Canevone, via Umberto I, 102 (vicino a Prato della Valle)

Solitamente si trova parcheggio gratuito verso via Luigi Configliachi, via Giosuè Carducci, etc.

Facebook https://www.facebook.com/groups/1101050203252391/

Email voulez.vous.parler.123@gmail.com