Caravaggio, conversazioni su artisti e vino al Giò Café Living Store di Noventa

Caravaggio, uno degli artisti che ha maggiormente rivoluzionato la storia dell’arte italiana ed europea, non solo per la sua personalissima tecnica, ma soprattutto per il pensiero alla base di ogni sua tela.

A differenza, infatti, degli artisti cinque/seicenteschi (e non solo), Michelangelo Merisi da Caravaggio ha avuto la straordinaria possibilità di dipingere per se stesso, di studiare la natura e il mondo che lo circondava, senza un committente che lo costringesse in soggetti e schemi dettati dalla società del tempo. La modernità delle sue opere traspare soprattutto dai soggetti, esseri umani e oggetti della vita quotidiana, che acquistano dignità e valore per il solo fatto di essere stati guardati dall’occhio dell’artista, che ha deciso di riportarli fedelmente sulla tela.

Le opere di Caravaggio sono molte e tutte degne di approfondimento, ma si è scelto di fare un viaggio temporale portando all’attenzione del pubblico quelle più significative, non solo dal punto di vista storico, ma quelle maggiormente pregne dei significati: dalle tele giovanili databili agli anni ‘90 del XVI secolo, passando per il soggiorno romano che lo ha reso una vera e propria star tra la dotta curia romana, fino all’epilogo degli ultimi anni della sua vita, trascorsi a fuggire tra Napoli, Sicilia e Malta.

Il racconto delle opere sarà poi intervallato dalla degustazione di tre vini, scelti per le loro caratteristiche particolarmente vicine alle opere di Caravaggio.

Accostare vino e arte sembra un abbinamento azzardato, sicuramente insolito, ma questi due mondi sono, a nostro avviso, molto più vicini di quanto non si possa immaginare.

Entrambi coinvolgono i sensi elevando lo spirito di colui che si avvicina ad essi. I vini scelti per la serata si accompagnano alle opere per caratteristiche di colore, di struttura o territorialità, tanto da dare l’impressione di “assaggiare” il quadro. In questo modo i due mondi si avvicineranno e si eleveranno l’un l’altro, completandosi.

Una serata da non perdere in compagnia di Caravaggio e di eccellenti vini che ne accompagneranno il racconto, per far assaporare le opere dell’artista lombardo sotto una luce diversa e originale.

Conducono: Francesca Selvalaggio Bottaccin, laureata in Conservazione dei Beni Culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha collaborato come guida in diversi musei italiani e stranieri e Marco Mitola ingegnere per professione e appassionato studioso sommelier.

In degustazione

Costa d’Amalfi Furore Bianco DOC 2015 – Marisa Cuomo

El Sequé 2013 – Bodegas y Viñedos

Barolo Parafada DOCG – Azienda Vin. Palladino 2013

Ad accompagnare la degustazione verranno serviti degli stuzzichini in abbinamento.

