“Cooperazione internazionale. Luci e ombre” incontro al Caffè Pedrocchi

“Il Cenacolo “Francesco Petrarca”, coordinato dal Prof. Giulio Cesare Papandrea, medico e umanista, organizza Simposi di carattere prettamente culturali invitando relatori di caratura nazionale e internazionale.

In tale quadro martedì 28 maggio 1919 alle ore 17.30, presso la sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, Paolo Lembo, Direttore del Centro Regionale per il Medio Oriente presso l’O.N.U., terrà una conferenza su un tema di attualità dal titolo “Cooperazione Internazionale Luci e Ombre”.

Il dottor Paolo Lembo lavora da tempo con le Nazioni Unite, ricoprendo cariche sempre più rilevanti. Tra le altre: direttore esecutivo della World Green Economy Organization; direttore del Centro Regionale ONU per il Medio Oriente; capo delle missioni ONU in Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Burundi, Kosovo, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti; rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Tajikistan. È membro del Senior advisory board della U.N. Peace University, è stato membro della Commissione per la stesura del U.N. Arab Human Development Report ed è autore di numerose pubblicazioni sulla sicurezza e sulla risoluzione dei conflitti.

