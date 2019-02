“Il coraggio delle donne: Fina Buzzacarini Carraresi”, visita al Battistero del Duomo

Dal ciclo "Il coraggio delle donne: luci e ombre dell'animo femminile", Padovaiuta organizza in occasione dell'8 marzo una visita guidata gratuita al Battistero del Duomo:

🌹 Fina Buzzacarini Carraresi:

alla scoperta di una grande donna 🌹

Un'occasione per scoprire i gioielli di Padova e la storia di una grande donna. 💫

L'evento è completamente gratuito.



📍 Ti aspettiamo l'8 marzo a Padova in Piazza Duomo, alle 10.30.

❗Non mancare❗

Per info e prenotazione del posto puoi contattare 📞 Cecilia 348-7376177, scriverci su 💎 Facebook https://www.facebook.com/padovaiuta/ o all'email 📩 associazione.padovaiuta@gmail.com



