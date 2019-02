"Il coraggio delle donne: donne che ascoltano donne", incontro a Padova

Un'occasione per condividere le proprie esperienze e pensieri in un clima di gruppo e solidarietà. 💫

Se ti capita di sentirti sola, molte altre donne la pensano come te e condividono quello che senti tu. Questo aperitivo tematico è un'opportunità per conoscere la nuova iniziativa organizzata da Padovaiuta e scoprire come affrontare la solitudine in un gruppo in cui puoi rispecchiarti. 💪

Un primo passo per sconfiggere i pensieri e sentimenti negativi, dando vita tutte insieme a qualcosa di luminoso e positivo! 🌞

📍 Ti aspettiamo il 6 marzo a Padova in via Altinate 38, int. 3, dalle 18.

❗Non mancare❗

Per info e prenotazione del posto puoi contattare 📞 Cecilia 348-7376177, scriverci su 💎 Facebook https://www.facebook.com/padovaiuta/ o all'email 📩 associazione.padovaiuta@gmail.com

🔴 In occasione dell'8 marzo, non perderti anche la visita guidata al Battistero del Duomo! Per info clicca sul link all'evento: https://www.facebook.com/events/763918010632306/ 🔴

